Adunata, oltre agli alpini arrivano anche le ''professioniste'' e i ''professionisti'' del sesso

TRENTO. L'Adunata degli Alpini è anche questo, inutile negarlo. D'altronde laddove si recano centinaia di migliaia di uomini tendenzialmente non accompagnati, divisi in grupponi allegri e spensierati, per 3 giorni, in una città che non è la loro, non possono mancare qualche migliaio di ''professioniste'' e ''professionisti'' del settore. Il settore, facile intuirlo, è quello che ruota attorno al sesso e per capire che Trento questa settimana sarà il centro nevralgico non solo di marce, sfilate ed esibizioni, ma anche di incontri e ''scambi di effusioni'' basta scorrere velocemente alcuni siti dedicati.

Tantissimi gli annunci di alpini che in arrivo a Trento si propongono per incontrare uomini o donne "per conoscenza, amicizia e divertimento" e ancora più numerosi quelli di escort e prostitute che specificano di essere nel capoluogo trentino ''solo dal 10 al 13 maggio''. Sul sito ''donnecercauomo'' è facile notare come in media ci siano uno, due annunci al giorno per Trento fino ai primi di maggio. Da lì in poi cominciano ad aumentare e solo oggi, in poche ore, ne sono stati pubblicati una trentina. Sui siti per escort sono tante le ragazze di tutta Italia che spiegano che saranno a Trento proprio dal 9 al 13 maggio, solo per 4 giorni, o anche meno.

E gli annunci sono dei più vari. Si va dalle "2Mistress italiane...pochi giorni insieme....10-11-12 maggio x usarti come meriti..." al più classico postato da tale Matilde che spiega di essere in vacanza solo per due giorni a Trento e si descrive come "casalinga insaziabile di 25 anni''. C'è quella che spiega che cerca solo alpini e su bakekaincontri troviamo Shara che si dice ''bionda come la birra'' e Marta che scrive ''cari alpini è ora di alzare la bandiera e sventolare la penna''. Dall'altro lato tanti gli le richieste opposte fatte direttamente dagli ospiti: "Da domani per l'adunata cerco donne per incontri di sano sesso'', scrive uno su oppure ''ciao a tutti i ragazzi gay sarò a Trento venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 per l'adunata degli alpini. Cerco conoscenza, amicizia o divertimento con ragazzi (max 40 anni). Io ho 38 anni''. C'è anche chi cerca trans:

E che dietro l'adunata ci sia un bel business da fare lo sanno bene anche i locali notturni della città. Il più famoso locale del centro di ''servizio di intrattenimento per adulti'' ha organizzato la Alpini Special Week mettendolo ben in evidenza anche sulla sua pagina Facebook. Campeggiano mappe dell'adunata con immagini di alpini festanti con i volantini del locale davanti ai tendoni allestiti per la manifestazione e sopra post del tipo: "Vi aspettiamo numerosi per trascorrere momenti unici e indimenticabili in compagnia delle nostre Sexy Girls in zona rossa". Uno di ieri pomeriggio ringrazia gli alpini ''già ieri presenti'' e un altro di questa notte alle 24 spiega che ''siamo già full, ecco l'energia del centro!!viva gli alpini".

E anche alcuni centri massaggi si stanno organizzando. Uno cinese propone il "Massaggio dell'Alpino". Insomma, tutto è pronto. Sarà una grande festa che abbraccerà tutta la città, in tutti i sensi.