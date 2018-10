Esce di strada con la moto e finisce in una scarpata, 21enne trasportato in elicottero al Santa Chiara

Gli altri motociclisti che si trovavano con lui, non vedendo più alle loro spalle, sono tornati indietro e lo hanno trovato in fondo ad una scarpata. Sul posto vigili del fuoco volontari di Brentonico, carabinieri, Croce Rossa e elicottero

BRENTONICO. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento il 21enne che questo pomeriggio è uscito in modo autonomo dalla strada finendo in una scarpata.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30. Il giovane si trovava assieme ad una comitiva di altri motociclisti sulla strada provinciale 208 nella zona di Pra da Stua.

Ad un certo punto gli amici, non vedendolo più alle loro spalle si sono fermati e sono tornati indietro per capire cosa fosse successo. Il 21enne, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada cadendo in un rampa per circa 10 metri.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco volontari di Brentonico, i carabinieri di Rovereto, la Croce Rossa di Brentonico e l'elicottero del 118 che per l'intervento è atterrato in mezzo alla strada.

Il giovane, soccorso in un primo momento sul posto, è stato poi elitrasportato al Santa Chiara.