Tragedia nei boschi del Primiero, il 28enne Vitali Mardari trovato senza vita

Il presidente della Provincia ha accusato il leader di Futura di ''sessismo'' chiedendo l'intervento della Commissione Pari Opportunità per aver detto che Segnana e Zanotelli, visti i curriculum, sarebbero state premiate più per fedeltà alla Lega che per competenze specifiche. E i curriculum parlano chiaro in questo senso. Oggi Ghezzi scrive a Fugatti (ALL'INTERNO LA LETTERA INTEGRALE)