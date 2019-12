A fuoco un camino e parte del tetto in pieno centro abitato. Vigilia di lavoro per i pompieri

ALA. Vigilia di Natale di lavoro per i vigili del fuoco di Ala che sono intervenuti per un incendio in pieno centro abitato.

L'allerta è scattata intorno alle 14, quando una densa colonna di fumo si è levata da un'abitazione in piazza Bonacquisto.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona e il corpo di Mori, oltre alla polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire le cause dell'evento.

Il camino è stato avvolto dalle fiamme e ha iniziato a propagarsi sul tetto dell'abitazione.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco mediante l'uso dell'autogrù si sono portati sulla copertura per fronteggiare le fiamme e circoscrivere il fuoco.

Parte del tetto è stato smontato per contenere il fuoco, ma anche per evitare che qualche scintilla scappasse e intaccasse altra abitazione circostante.

Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno iniziato le operazioni di bonifica e smassamento, così come le verifiche di stabilità dell'edificio e altri controlli per escludere la presenza di focolai.

Il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha permesso di limitare al minimo i danni. Fortunatamente non si registrano feriti e intossicati.