Ancora un incidente in Valsugana, strada bloccata fino alla galleria ai Crozi

Sarebbero coinvolte due auto e la viabilità è in grosse difficoltà in questi momenti. Sul posto i vigili del fuoco per cercar di far defluire il traffico

PERGINE. Valsugana in tilt anche questa sera. E ancora una volta nei pressi della zona Corona Calcestruzzi direzione Padova. Lunghe code si stanno formando in questi minuti sul tratto di Ss47 per un incidente che avrebbe coinvolto due automobili. La dinamica non è ancora chiara ma sicuramente sono coinvolti almeno due veicoli che si sarebbero toccati in sorpasso finendo per scontrarsi.

La strada è rimasta completamente bloccata anche se ora sul posto si sono portati i vigili del fuoco per favorire i soccorsi e cercare di far defluire il traffico che in questo momento è in grossa difficoltà. Lunghe code si allungano fino alla galleria dei Crozi anche perché l'orario è quello più complicato sul piano del traffico con il rientro a casa dei pendolari.

I vigili del fuoco con l'ausilio delle forze dell'ordine stanno cercando di indirizzare le auto su una carreggiata per poi procedere alla pulizia strade e al recupero dei mezzi incidentati. Fortunatamente al momento non si segnalano feriti gravi. Si tratta del secondo incidente della giornata sulla Valsugana. Questa mattina, infatti, una scontro si era verificato prima della galleria di Martignano e il traffico veniva fatto defluire verso l'uscita di Trento est.