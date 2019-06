Il camion resta bloccato tra le case e sembra impossibile spostarlo

FAEDO. In paese viene vista come un'impresa praticamente impossibile e quindi quel camion rischia di rimanere bloccato in quella posizione per molto, molto tempo. Si è incastrato, infatti, in una strettoia con alle spalle una discesa strettissima e davanti una curva altrettanto stretta e da lì non riesce più a spostarsi.

Da diverso tempo i vigili del fuoco di Faedo si sono portati sul posto, che si trova alla fine del paese risalendo la strada provinciale 58 che poi si dirige verso Faedo Pineta. In via Sant'Agata infatti un grosso tir si è incastrato in uno dei punti più stretti di quella strada chiusa su entrambi i lati da abitazioni. E non è un caso che proprio la base di quelle case sia stata rifatta più volte, dopo i graffi e i danneggiamenti causati da veicoli in transito che rimanevano bloccati o che passavano ''a pelo''. La base della casa a destra, infatti, è stata rifatta in pietra recentemente ma evidentemente il risultato rischia di non cambiare.

Il camion polacco si è incastrato circa verso le 19 e le operazioni per liberarlo e liberare la strada si annunciano molto difficoltose.