Invade la corsia opposta e poi si schianta contro il muro. Paura sulla SS237

Vittima dell'incidente una donna che è stata trasportata in ospedale. Gli agenti della polizia locale delle Giudicarie stanno effettuando le indagini per capire l'esatta dinamica di quello che è successo

GIUDICARIE. Paura questa mattina per una donna che è rimasta vittima di un incidente. E' successo sulla SS237 del Caffaro.

Da una prima ricostruzione la donna si trovava alla guida del proprio mezzo quando, poco dopo una curva, ha invaso la corsia opposta percorrendo un tratto di strada e finendo poi per schiantarsi contro il muro di sassi che delimitata la carreggiata.

Sul posto si sono portati immediatamente gli agenti della polizia delle Giudicarie, i tecnici della gestione strade e i soccorsi sanitari. La donna è stata estratta dal mezzo e poi, dopo averla soccorsa sul posto, è stata trasportata in ospedale.

Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale per verificare le cause dell'incidente.