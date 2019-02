Neve, Campiglio bloccata per ore, due pullman senza catene rallentano le operazioni di pulizia strade

Quella di ieri è stata una giornata infernale per chi si trovava sulla strada statale 239 che collega uno dei principali luoghi del turismo invernale trentino. Nelle prime ore della mattina due pullman usciti di strada hanno bloccato le operazioni dei mezzi spargisale e delle lame per togliere la neve. Decine di persone bloccate per ore, solo in serata la situazione si è normalizzata

MADONNA DI CAMPIGLIO. Bloccati con l'auto al freddo per diverse ore con la neve che continuava ad accumularsi sul manto stradale rendendo la situazione ancora più difficile. A vivere tutto questo sono state decine di persone che nella mattinata di ieri si trovavo sulla strada statale 239 per Campiglio.

Una strada fondamentale, via di collegamento per uno dei luoghi simbolo del turismo invernale trentino, utilizzata quindi non solo dai residenti ma anche dai tanti turisti che raggiungono le mete di montagna e le piste sciistiche. Ieri, però, chi si trovava lungo questa SS239 si è trovato davanti ad un vero e proprio "muro" non solo di auto e mezzi pensanti in panne ma anche di neve e ghiaccio.

A far iniziare i problemi sono stati due pullman che, probabilmente sprovvisti dei dispositivi invernali adatti, si sono messi di traverso sulla statale causando il blocco totale del traffico. Un blocco che ha interessato anche ovviamente i mezzi spargisale e le lame per togliere la neve dalla carreggiata. Da quel momento la situazione si è con il passare delle ore aggravata. La neve che ha continuato a cadere e la strada statale, non più pulita a causa del blocco dei mezzi per gli incidenti avvenuti, in poco tempo non era più transitabile.

Gli agenti della polizia locale e i carabinieri sono stati quindi costretti ad istituire delle chiusure momentanee alla viabilità in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e per cercare in qualche modo di riportare la strada ad essere transitabile.

A rendere la situazione ancora più difficile è stata una breve pioggia che, con il freddo, ha poi trasformato il manto di neve presente sull'asfalto in una lastra di ghiaccio di diversi centimetri molto pericolosa.

A soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati sono intervenuti i due corpi dei vigili del fuoco di Carisolo e Campiglio con l'appoggio del corpo di Pinzolo del pomeriggio.

La situazione è riuscita a tornare alla normalità solamente in serata quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono riusciti a rendere nuovamente transitabile la strada per Campiglio con la rimozione dei mezzi incidentati e quindi consentire anche a spargisale e alle lame di riprendere il proprio intervento.