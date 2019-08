Precipita un aereo da turismo, due persone estratte dai vigili del fuoco

ASIAGO. E' intervenuta anche una equipe sanitaria dal Trentino nell'incidente che si è verificato ieri sera poco prima delle 19 sul Monte Molette ad Asiago dove un aereo da turismo con due persone a bordo è precipitato.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo era in avvicinamento all'Altopiano di Asiago quando ad un certo punto in fase di atterraggio è arrivato lungo e nel tentativo di riprendere quota è precipitato in mezzo alla boscaglia

Pilota e passeggero, rimasti incastrati all’interno del velivolo, sono stati estratti dalla carlinga dai pompieri e subito stabilizzati sul posto dai sanitari.

I due feriti, di cui uno grave, sono stati poi trasportati in elicottero negli ospedali di Trento e Vicenza.