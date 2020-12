Coronavirus in Trentino, altri 4 decessi e 412 positivi. Sono 680 i guariti da Covid-19 nelle ultime 24 ore

Sono stati trovati altri 84 casi tra gli over 70. Il bilancio è di 434 morti in questa seconda ondata, complessivamente sono 904 vittime da inizio epidemia

TRENTO. Sono stati comunicati 412 positivi e altri 4 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono stati trovati altri 84 casi tra gli over 70. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, sabato 19 dicembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale.

"I guariti sono un numero importante - commenta Maurizio Fugatti, presidente della Provincia - mentre il contagio è un po' più basso rispetto ai giorni scorsi. Stabile la situazione negli ospedali".

Sono stati trovati 149 positivi dall'analisi di 3.687 tamponi molecolari (2.279 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e 1.408 dalla Fondazione Mach); gli altri 263 contagi sono stati individuati tramite 2.085 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta al 7%. Si aggiungono 34 positività a conferma dei test rapidi.

Altri 4 decessi. Il bilancio è di 434 morti in questa seconda ondata, complessivamente sono 904 vittime da inizio epidemia. Il report riporta di 35 ricoveri in più rispetto a ieri per 428 persone in ospedale di cui 50 in terapia intensiva. Sono state registrate 35 dimissioni e ben 680 guarigioni da Covid.

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

sabato 19 dicembre: 412 positivi - 5.772 tamponi (7%) | 4 decessi | 149 positivi e 3.687 tamponi molecolari e 263 positivi e 2.085 test antigenici | 34 positivi già antigenici

venerdì 18 dicembre: 397 positivi - 4.935 tamponi (7,9%) | 14 decessi | 135 positivi e 3.272 tamponi molecolari e 262 positivi e 1.663 test antigenici | 116 positivi già antigenici

giovedì 17 dicembre: 701 positivi - 4.401 tamponi (15,9%) | 13 decessi | 463 positivi e 2.895 tamponi molecolari (16%) e 238 positivi e 1.506 test antigenici (15,8%)

mercoledì 16 dicembre: 587 positivi - 4.743 tamponi - 12,4% | 13 decessi | 244 positivi e 2.829 tamponi molecolari (8,6%) e 343 positivi e 1.913 test antigenici (17,9%)

martedì 15 dicembre: 573 positivi - 3.205 tamponi - 18% | 14 decessi | 377 positivi e 1.722 tamponi molecolari (21,9%) e 196 positivi e 1.483 test antigenici (13,2%)

lunedì 14 dicembre: 141 positivi - 1.108 tamponi - 12,7% | 14 decessi | 118 positivi e 839 tamponi molecolari (14%) e 27 contagi e 269 test antigenici (10%)

domenica 13 dicembre: 349 positivi - 3.058 tamponi - 7,6% | 2 decessi | 157 positivi e 2.056 tamponi molecolari (7,6%) e 192 contagi e 1.002 test antigenici (19,2%)

sabato 12 dicembre: 491 positivi - 5.253 tamponi - 9,4% | 11 decessi | 222 positivi e 3.460 tamponi molecolari (6,4%) e 269 contagi e 1.793 test antigenici (15%)

venerdì 11 dicembre: 547 positivi - 4.776 tamponi - 11,5% | 10 decessi | 160 positivi e 2.675 tamponi molecolari (6%) e 387 contagi e 2.101 test antigenici (18,4%)

giovedì 10 dicembre: 447 positivi - 4.429 tamponi - 10% | 9 decessi | 217 positivi e 2.699 tamponi molecolari (8%) e 230 contagi e 1.730 test antigenici (13,3%)

mercoledì 9 dicembre: 369 positivi - 3.475 tamponi - 10,6% | 16 decessi | 182 positivi e 2.498 tamponi molecolari (7,3%) e 187 contagi e 977 test antigenici (19%)

martedì 8 dicembre: 394 positivi - 3.942 tamponi - 10% | 12 decessi | 149 positivi e 2.177 tamponi molecolari (6,8%) e 245 contagi e 1.765 test antigenici (13,9%)

lunedì 7 dicembre: 198 positivi - 1.070 tamponi - 18,50% | 16 decessi | 165 positivi e 765 tamponi molecolari (21,6%) e 33 contagi e 305 test antigenici (10,8%)

domenica 6 dicembre: 373 positivi totali - 4.357 tamponi - 7,73% | 2 decessi | 216 molecolari 3.316 tamponi molecolari (6,5%) e 157 contagi e 1.041 test antigenici (15%)

sabato 5 dicembre: 450 positivi totali - 5.303 tamponi - 8,48% / 9 decessi | 226 molecolari e 3.385 tamponi molecolari (6,67%) e 223 contagi e 1.918 test antigenici (11,62%)

venerdì 4 dicembre: 512 positivi totali - 5.867 tamponi - 8,7% | 6 decessi | 255 positivi e 3.931 tamponi molecolari (6,5%) e 257 positivi e 1.936 test antigenici (13,3%)

giovedì 3 dicembre: 476 positivi totali - 5.529 tamponi - 8,6% | 9 decessi | 239 positivi e 3.575 tamponi molecolari (6,7%) e 237 positivi e 1.954 test antigenici (12,1%)

mercoledì 2 dicembre: 278 positivi - 3.705 tamponi - 7,5% | 3 decessi

martedì 1 dicembre: 156 positivi - 2.026 tamponi - 7,7% | 8 decessi

lunedì 30 novembre: 176 positivi - 740 tamponi - 23,8% | 13 decessi

domenica 29 novembre: 265 positivi - 3.695 tamponi - 7,2% | 12 decessi

sabato 28 novembre: 219 positivi - 3.955 tamponi - 5,5% | 6 decessi

venerdì 27 novembre: 229 positivi - 3.462 tamponi - 6,6% / 8 decessi

giovedì 26 novembre: 297 positivi - 4.323 tamponi - 6,87% | 9 decessi

mercoledì 25 novembre: 179 positivi - 3.403 tamponi - 5,3% | 7 decessi

martedì 24 novembre: 143 positivi - 2.235 tamponi - 6,4% | 14 decessi

lunedì 23 novembre: 93 positivi - 1.484 tamponi - 6,3% | 7 decessi

domenica 22 novembre: 159 positivi - 3.503 tamponi - 4,54% | 1 decesso

sabato 21 novembre: 212 positivi - 4.874 tamponi - 4,35% | 14 decessi

venerdì 20 novembre: 234 positivi - 3.043 tamponi - 7,7% | 7 decessi

giovedì 19 novembre: 266 positivi - 3.095 tamponi - 8,6% | 7 decessi

mercoledì 18 novembre: 236 positivi - 4.224 tamponi - 5,6% | 7 decessi

martedì 17 novembre: 276 positivi - 1.624 tamponi - 17% | 3 decessi

lunedì 16 novembre: 181 positivi - 1.900 tamponi - 9,5% | 15 decessi

domenica 15 novembre: 268 positivi - 2.482 tamponi - 10,8% | 8 decessi

sabato 14 novembre: 206 positivi - 4.145 tamponi - 4,95% | 11 decessi

venerdì 13 novembre: 202 positivi - 4.782 tamponi - 4,22% /12 decessi

giovedì 12 novembre: 253 positivi - 2.434 tamponi - 10,39% | 8 decessi

mercoledì 11 novembre: 253 positivi - 4.327 tamponi - 5,85% | 8 decessi

martedì 10 novembre: 243 positivi - 2.388 tamponi - 10,18% | 6 decessi

lunedì 9 novembre: 257 positivi - 993 tamponi - 25,9% | 6 decessi

domenica 8 novembre: 182 positivi - 1.888 tamponi - 9,64% | 1 decesso

sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi

venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi

giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi

mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi

martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi

lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi

domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi

sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso

venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi

giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi

mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi

martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso

lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso

domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso

sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso

venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%

giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi

mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso

martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso

lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso

domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%

sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso

venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi

martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi

lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso

domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%

sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%