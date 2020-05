Entra in un tabacchino e ruba i soldi raccolti per cani e gatti in difficoltà, ladra ripresa dalle telecamere

E' successo in via Resia a Bolzano, la donna era entrata con la scusa di acquistare un pacchetto di sigarette. E' riuscita a rubare il barattolo con all'interno i soldi che servivano per la cura di gatti e cani

BOLZANO. E' un episodio che ha suscitato la rabbia di molti quello che è avvenuto a Bolzano, in via Resia, dove una donna è riuscita a rubare il barattolo di latta che si trovava sul bancone di un tabacchino e che conteneva i soldi raccolti per aiutare animali in difficoltà.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, la donna è entrata nel tabacchino per chiedere un pacchetto di sigarette. La titolare che si trovava dietro il bancone ha girato lo sguardo un attimo per prenderlo dallo scaffale. Sono bastati pochi secondi e la ladra, con un gesto veloce, è riuscita a prendere il barattolo e metterselo in borsa.

Ha poi pagato il pacchetto di sigarette ed è uscita tranquillamente. Pochi minuti dopo la titolare si è accorta del furto e controllando le telecamere interne ha capito che era stata la donna a rubare il barattolo con le offerte per i cani e i gatti in difficoltà.

La donna, di circa 30 anni, immortalata dalle telecamere sarà ora presumibilmente identificata dalle forze dell'ordine.