Il furgone è uscito di strada, ha sbattuto contro un albero e si è rovesciato. Due persone in gravi condizioni al Santa Chiara, 8 in totale i coinvolti

SFRUZ. Due persone sono state trasferite in gravi condizioni all'ospedale di Trento, altre 6 hanno riportato ferite e lesioni. Questo il bilancio del grave incidente in val di Non (Qui articolo).

Un furgone di tipo militare con a bordo un gruppo di turisti è uscito di strada, quindi ha sbattuto contro un albero, si è rovesciato per finire la corsa contro un'altra pianta.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 30 luglio, all'altezza della località Credai a Sfruz.

Il conducente stava guidando lungo la strada per Sette Larici ma improvvisamente ha perso il controllo del mezzo.

Il furgone è uscito di strada tra passo Predaia e Sfruz per finire contro una pianta, quindi cappottarsi e arrestarsi contro un albero.

Un impatto molto violento e alcune persone sono rimaste incastrate e bloccate tra le lamiere del mezzo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, 3 ambulanze, vigili del fuoco di Sfruz, il corpo di Smarano e quello di Taio, oltre ai carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno liberato mediante il ricorso alle pinze idrauliche alcune persone rimaste intrappolate nel veicolo.

L'incidente è sembrato fin da subito estremamente grave e così sono decollati due elicotteri che sono atterrati nell'area circostante.

Il personale sanitario si è preso carico dei feriti, che sono stati immobilizzati e stabilizzati, quindi sono stati trasferiti in diversi ospedali: 2 sono gravissimi a Trento, 2 a Rovereto e 4 a Cles.

Un'operazione lunga e l'area è stata blindata per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza tra cure, rilievi e rimozione del furgone.