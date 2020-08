La colonna mobile trentina al lavoro per aiutare Verona a rialzarsi dopo la terribile ondata di maltempo

TRENTO. A Verona per aiutare la comunità a rialzarsi il prima possibile dopo la tempesta che ha sconvolto la città veneta con allagamenti, grandine fortissima, pioggia e vento.

C'è un po' di Trentino in campo per rimuovere gli alberi abbattuti, svuotare garage e scantinati, mettere in sicurezza strade e versanti con gli operatori del Servizio Gestione strade che stanno intervenendo con tre spazzatrici, coadiuvati dai vigili del fuoco volontari dei distretti Vallagarina e Alto Garda e Ledro nelle vie del centro di Verona, in particolare piazza Vittorio Veneto e le strade attigue, nella zona di Borgo Trento e presso il teatro romano.

E poi ci sono i vigili del fuoco permanenti di Trento che, in collaborazione con il corpo nazionale, operano in località Torricelle per il taglio delle piante e la messa in sicurezza degli edifici. Oltre alla pulizia del manto stradale e all’aspirazione delle foglie dai tombini, si procede al taglio di rami e piante pericolanti sia sulle strade che nei parchi e giardini.

Per lavorare sulle piante più alte i Vigili del fuoco volontari sono dotati anche di piattaforma ed autocarro con gru. Il personale della Protezione Civile trentina continuerà ad operare nella città per alcuni giorni, per dare una mano alle istituzioni locali e contribuire ad un pronto ripristino della situazione.

In totale sono impegnati 6 operatori del Servizio Gestione strade, una quindicina di Vigili del Fuoco volontari, 4 Vigili del Fuoco permanenti e un dipendente del Servizio Prevenzione rischi e Cue. L’intervento proseguirà almeno fino a sabato sera.