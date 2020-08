Paura in stalla, un malgaro è stato incornato da un toro

Il servizio a tempo pieno verrà erogato per un massimo di 8,5 ore al giorno, articolate su 4 fasce orarie allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale in entrata e uscita e il servizio a tempo parziale per un massimo di 6 ore al giorno, senza anticipi e posticipi con articolazione oraria distinta in base alla tipologia di nido