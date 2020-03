Paura nella notte, un appartamento distrutto dalle fiamme. Evacuate 14 persone

Una persona è stata portata in ospedale per un principio di intossicazione. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Rovereto, Mori e i permanenti di Trento. L'appartamento, in cui viveva una donna di 50 anni portata in salvo, è andato completamente distrutto

ROVERETO. Momenti di paura questa notte a Rovereto dove un mini appartamento è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. E' successo in via Matteo del Ben e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare ben 14 persone.

L'allarme è scattato attorno alle quattro. A portarsi sul posto sono stati i vigili del fuoco di Rovereto con il supporto di Mori e del permanenti di Trento. Il mini appartamento nel quale è scoppiato l'incendio si trovava al terzo piano di in un condominio di quattro piani.

All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già divorato buona parte dell'abitazione. Si è provveduto immediatamente a mettere in sicurezza gli altri sei nuclei famigliari, per un totale di 14 persone, con una evacuazione. Ad essere stata portata in salvo è stata anche la signora di 50 anni che si trovava nell'appartamento avvolto dalle fiamme.

Vista la situazione di emergenza che si sta vivendo e le restrizioni che ci sono per il coronavirus, sono stati predisposti due gazebo riscaldati nei quali le persone evacuate, sempre nel rispetto delle norme, hanno potuto rimanere al caldo.

Sul posto si è portato il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga e la vicesindaca. Entrambi si sono messi al lavoro per riuscire a trovare una sistemazione temporanea per la donna di 50 anni il cui appartamento è stato distrutto dal fuoco.

Alle 6.30 sono terminate le operazioni di bonifica di tutti gli appartamenti raggiunti dal fumo. Le persone evacuate per precauzione sono potute ritornare a casa. Una persona, per un principio di intossicazione, è stato portata in ospedale per dei controlli. Sul posto si sono portati anche il comandante e il vicecomandante dei vigili del fuoco di Rovereto assieme ai carabinieri. Sono in corso le verifiche per ricostruire le cause dell'incendio.