Scontro tra due auto e una finisce nel fossato, sul posto i vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto ad Ora in prossimità della stazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto la Croce Bianca e i carabinieri

ORA. Potrebbero essere state una mancata precedenza assieme ad un attimo di disattenzione le cause dell'incidente che si è verificato ad Ora in prossimità della stazione.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Una delle due auto, a causa del violento impatto, è finita in un fossato che si trovava a lato della strada.

Immediatamente è stato dato l'allarme e in un primo momento sembrava che ci fosse anche una persona rimasta bloccata in un mezzo. Fortunatamente all'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Ora i due guidatori, con ferite non gravi, si trovavano all'esterno degli autoveicoli.

Ad intervenire i soccorsi della Croce Bianca che hanno immediatamente fornito le cure sanitarie. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri che hanno ora il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.