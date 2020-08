Un pedone viene investito da un furgone provinciale in retromarcia, grave incidente per una 59enne

I casi rilevati a Bronzolo non sembrano collegati tra loro e allora via ai test per tutti. La sindaca: ''Faccio appello a tutte le persone residenti affinché si facciano testare. Abbiamo la responsabilità per noi stessi e per il nostro prossimo''. Il direttore dell'Azienda sanitaria: ''Nelle ultime settimane abbiamo osservato nuove infezioni in quasi ogni parte della provincia. Per questo motivo, dobbiamo tenere ben monitorato il territorio e fare in modo di avere la situazione sotto controllo''