Ancora nessuna notizia del 47enne scialpinista Giorgio De Bona, l’appello: “Aiutateci a rintracciarlo”

ALPAGO (BL). È dalla mattina di ieri, 18 dicembre, che non si hanno più notizie di Giorgio De Bona il 47enne scialpinista disperso nella zona di Alpago. Per il momento le ricerche del soccorso alpino non hanno dato risultati, anche se l’auto del 47enne è stata trovata parcheggiata a Malga Pian Grant, il cellulare però non risulta più raggiungibile.

De Bona era è partito per un’escursione di scialpinismo ma dopo il mancato rientro i famigliari hanno lanciato l’allarme. Proprio in queste ore le squadre del soccorso alpino si stanno nuovamente mobilitando per estendere le ricerche sull’area dove si pensa che il 47enne possa trovarsi.

“Invitiamo chiunque avesse potuto incrociarlo sui percorsi nei dintorni e sulle diverse cime per indicarci dove e a che ora”, scrive il soccorso alpino Veneto in un comunicato. Eventuali segnalazioni al numero 3450926682.

Sempre nella giornata di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con a bordo personale del soccorso alpino, ha sorvolato a lungo la zona senza che nulla di nuovo emergesse. Il cellulare dell’uomo verso le 10 ha agganciato la cella del ripetitore di Susegana, che può però indicare tutte le creste delle cime: Cornor, Cima Vacche, Guslon, Cimon di Palantina.

Nelle perlustrazioni odierne sarà presente anche l’elicottero della guardia di finanza, mentre nelle serata erano entrati in azione i droni dei vigili del fuoco.