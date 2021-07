Camper in panne, tangenziale in tilt. A Trento code e rallentamenti al traffico

TRENTO. Traffico in tilt in tangenziale a causa di un mezzo in panne. E' avvenuto tra l'uscita sei e sette all'altezza della zona di via Maccani in direzione sud.

Si tratterebbe di un autocaravan rimasto bloccato e che ha creato non pochi problemi al traffico.

Visto l'orario e il weekend, le ripercussioni sul traffico sono particolarmente impattanti. Al momento si registrano diversi chilometri di code e rallentamenti in direzione sud.

Non si registrano, fortunatamente feriti. Sul posto le forze dell'ordine.