Coronavirus, in Alto Adige 62 positivi ma il rapporto contagi/tamponi scende allo 0,73%, Nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono risultate positive ai test per il Covid-19 62 persone su 8.394 test. Anche se i contagi sono in aumento il rapporto contagi/tamponi cala allo 0,73%

BOLZANO. Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono risultate positive ai test per il Covid-19 62 persone, numeri in crescita rispetto ai giorni scorsi ma a fronte di un elevato numero di tamponi. Infatti, se è vero che nella giornata di ieri l’Azienda sanitaria altoatesina aveva dichiarato appena 20 contagi (su poco meno di 2.000 test), i positivi oggi fanno registrare un rapporto contagi/tamponi molto basso: lo 0,73% (ieri era stato 1,03%). Pertanto si può affermare che la situazione resta sotto controllo, anche se nei prossimi giorni sarà importante mantenere alta l’attenzione.

Più nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, le persone risultate positive al tampone molecolare sono state 38 (su 903), mentre quelle rilevate tramite antigenico sono state 24 (su 7.491). in totale fra molecolari e antigenici sono stati effettuati 8.394 test, che spiegano perché il rapporto contagi/tamponi sia così basso.

Rimango costanti i numeri dei ricoveri a causa del Covid-19. Sono 16 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 8 quelli che si trovano nelle strutture private convenzionate. Nessuno si trova in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, ma restano 5 pazienti in terapia intensiva. Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi. Il bilancio dunque resta fermo a 883 vittime da ottobre, mentre il totale è di 1.175 morti da inizio epidemia.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (25 maggio): 903

Nuovi casi testati positivi da PCR: 38

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 48.153

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 574.170

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 216.850 (+244)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.476.494

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 26.070

Test antigenici eseguiti ieri: 7.491

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 24

Test nasali eseguiti fino al 25.05.2021 (senza scuole) 455.264 test, di cui 636 positivi

Test nasali nelle scuole (situazione al 25.05.2021)

570.511 test totali in 544 scuole, 443 risultati positivi, di cui 241 confermati, 164 PCR negativi, 38 in attesa del risultato o da verificare

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 16

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti rispettivamente ricoverati da RSA): 8

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 5 (di cui 4 classificati ICU-Covid)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.175 (+0)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 1.547

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 134.392

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 135.939

Guariti totali: 72.279 (+54)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 2.043, di questi 1.681 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 58, di questi 46 guariti (al 13.05.2021)