Coronavirus in Trentino, 2 classi in quarantena. Ci sono 22 pazienti in ospedale e 401 casi attivi sul territorio. Sono 68 i Comuni del contagio

Trovati 17 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 49 guarigioni. Sono 22 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 733.652 i vaccini somministrati in Trentino di cui 339.512 sono seconde dosi