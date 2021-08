Coronavirus in Trentino, 2 nuovi positivi a Pergine e San Giovanni di Fassa. Non ci sono più pazienti Covid in terapia intensiva. I 64 Comuni del contagio

Trovati 22 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 54 guarigioni. Ci sono 12 pazienti in ospedale, nessuno in rianimazione