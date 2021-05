Coronavirus in Trentino, 3 casi a Predazzo, Cavalese e Ziano di Fiemme. I 19 Comuni del contagio

TRENTO. Sono 45.869 casi e 1.419 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 43.593 i guariti da inizio emergenza e 677 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 51 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 14 pazienti sono in terapia intensiva e 16 in alta intensità. Sono stati trovati 15 positivi dall'analisi di 1.106 tamponi molecolari, gli altri 28 contagi sono stati invece individuati tramite 998 test antigenici. Complessivamente 43 positivi dall'analisi di 2.104 test. Sono state registrate 24 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 255.335 le dosi somministrate in Trentino di cui 54.124 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 60.903 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 48.696 dosi e 52.150 dosi tra i 60-69 anni.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 43 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento sono stati trovati 11 positivi, sono 145 gli attuali positivi.

Si aggiungono 5 contagi a Rovereto (49 attuali positivi). Sono 3 le infezioni a Predazzo (31 attuali positivi), Cavalese (26 attuali positivi) e Ziano di Fiemme (19 attuali positivi).

Poi 2 i casi a Mori (10 attuali positivi), Baselga di Pinè (22 attuali positivi), Bedollo (26 attuali positivi) e Capriana (4 attuali positivi).

E 1 positivo a Riva del Garda (20 attuali positivi), Castel Ivano (3 attuali positivi), Tione (1 attuale positivo), Moena (14 attuali positivi), Novella (21 attuali positivi), Nomi (1 attuale positivo), Calliano (2 attuali positivi), Panchià (5 attuali positivi), Fiavè (1 attuale positivo) e Imer (1 attuale positivo).

Sono 5 i Comuni che attualmente presentano un tasso di infezione a 1% o superiore (sulla base del report di giovedì 20 maggio elaborato da Fbk sui dati di Apss e Pat): Bedollo (1,8% - 26 attuali positivi - 1.482 abitanti), Pieve Tesino (1,3% - 8 attuali positivi - 637 abitanti), Cinte Tesino (1,1% - 4 attuali positivi - 352 abitanti), Ziano di Fiemme (1,1% - 19 attuali positivi - 1.770 abitanti) e Strembo (1% - 6 attuali positivi - 592 abitanti).