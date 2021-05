Coronavirus in Trentino, 4 casi a Altavalle e 3 positivi a Terragnolo. I 22 Comuni del contagio

TRENTO. Sono 45.935 casi e 1.419 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 43.990 i guariti da inizio emergenza e 526 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore, 8 giorni senza vittima legate all'epidemia.

Sono 41 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 13 pazienti sono in terapia intensiva e 15 in alta intensità. Sono stati trovati 27 positivi dall'analisi di 1.081 tamponi molecolari, gli altri 19 contagi sono stati invece individuati tramite 1.123 test antigenici. Complessivamente 46 positivi dall'analisi di 2.204 test. Sono state registrate 60 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 283.818 e dosi somministrate in Trentino. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 63.011 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 57.695 dosi e 56.311 dosi tra i 60-69 anni.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 46 i positivi.

Nel dettaglio. A Predazzo (41 attuali positivi) sono stati trovati 9 casi mentre sono stati identificati 5 positivi a Ziano di Fiemme (21 attuali positivi).

Si aggiungono 4 infezioni a Altavalle (4 attuali positivi) e 3 contagi a Terragnolo (4 attuali positivi).

Poi 2 contagi a Trento (72 attuali positivi), Pergine Valsugana (17 attuali positivi), Predaia (5 attuali positivi), Cavalese (20 attuali positivi), Terre d'Adige (6 attuali positivi) e Pelugo (3 attuali positivi).

E 1 positivo a Rovereto (27 attuali positivi), Arco (4 attuali positivi), Riva del Garda (16 attuali positivi), Mori (7 attuali positivi), Baselga di Pinè (11 attuali positivi), San Michele all'Adige (1 attuale positivo), Tesero (4 attuali positivi), Pinzolo (1 attuale positivo), Bleggio Superiore (3 attuali positivi9, Sover (5 attuali positivi), Spiazzo (3 attuali positivi) e Carisolo (3 attuali positivi).