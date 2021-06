Coronavirus in Trentino, 4 casi a Fiavè e Trento. Stabile la situazione negli ospedali. I 18 Comuni del contagio

TRENTO. Sono 46.108 casi e 1.423 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 44.286 i guariti da inizio emergenza e 399 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 24 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 9 pazienti sono in terapia intensiva e 5 in alta intensità. Sono stati trovati 13 positivi dall'analisi di 962 tamponi molecolari, gli altri 14 contagi sono stati invece individuati tramite 1.143 test antigenici. Complessivamente 27 positivi dall'analisi di 2.105 test. Sono state registrate 116 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 304.229 le dosi somministrate in Trentino di cui 83.464 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 63.942 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 64.124 dosi e 60.685 dosi tra i 60-69 anni. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno disposto il via libera alle prenotazioni per i cittadini tra i 45 e i 49 anni, si può accedere al Cup dalle 23 di giovedì 3 giugno, mentre dal 7 giugno si procede con la coorte 40-44 anni (Qui articolo).

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 27 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento (42 attuali positivi) e Fiavè (7 attuali positivi) sono stati trovati 4 casi, mentre sono 2 i positivi identificati a Mezzolombardo (4 attuali positivi) e Comano Terme (6 attuali positivi).

E 1 positivo a Pergine Valsugana (11 attuali positivi), Arco (3 attuali positivi), Predazzo (31 attuali positivi), Predaia (9 attuali positivi), Civezzano (4 attuali positivi), Sella Giudicarie (1 attuale positivo), San Giovanni di Fassa (13 attuali positivi), Besenello (2 attuali positivi), Borgo Chiese (6 attuali positivi), Altavalle (9 attuali positivi), Pieve di Bono-Prezzo (1 attuale positivo), Porte di Rendena (4 attuali positivi), Cavareno (3 attuali positivi) e Soraga di Fassa (2 attuali positivi).