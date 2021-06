Coronavirus in Trentino, 27 positivi e nessun morto. Non ci sono contagi nella fascia tra 60-69 anni e tra gli over 80

Sono stati analizzati 2.105 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 3 casi tra over 60; ci sono 9 contagi tra bambini e ragazzi in età scolare. Sono 44 le classi in isolamento

TRENTO. Sono stati trovati 27 nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 116 le guarigioni. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, mercoledì 2 giugno, per l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 2.105 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 13 positivi dall'analisi di 962 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), altri 14 contagi sono stati invece individuati tramite 1.143 test antigenici. Complessivamente 27 positivi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,3% per quanto riguarda i nuovi positivi. Si sale a 1,7% se si considerano tutti i dati. Ci sono, infatti, 9 positività a conferma dei test rapidi effettuati negli scorsi giorni.

Non ci sono stati decessi legati all'epidemia. Il bilancio è di 973 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.423 vittime da inizio epidemia.

Il report riporta di 1 nuovo ricovero rispetto a ieri per 24 persone in ospedale di cui 9 in terapia intensiva. Registrate 1 dimissione e 116 guarigioni da Covid.

Tra i nuovi positivi, il numero dei contagi tra gli over 60 è di 3 casi, tutti nella fascia 70-79 anni. Nessun contagio tra 60-69 anni e tra gli over 80. Contagiati 9 bambini e ragazzi in età scolare: 1 caso 0-2 anni, 1 caso 3-5 anni, 4 casi 6-10 anni e 3 casi tra 11-13 anni. Sono 44 le classi in isolamento.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 304.229 le dosi somministrate in Trentino di cui 83.464 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 63.942 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 64.124 dosi e 60.685 dosi tra i 60-69 anni.