Coronavirus in Trentino, cresce ancora il contagio: sono 45 nuovi positivi. E sono 18 i casi tra giovani e ragazzi in età scolare

Sono stati analizzati 1.753 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 6 persone in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva

TRENTO. Nessun decesso per il ventiquattresimo giorno consecutivo, resta sempre vuota da pazienti affetti da coronavirus la terapia intensiva. Sono stati trovati 45 nuovi positivi. Sempre 6 il numero dei pazienti in ospedale. Questo il report di giovedì 29 luglio per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 1.753 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 25 positivi dall'analisi di 624tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), gli altri 20 casi sono stati trovati a fronte di 1.129 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,5%. Ci sono, poi, 11 conferme alle positività riscontrate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi positivi: 1 caso tra 0-2, 4 casi tra 3-5 anni, 4 casi tra 4-10 anni, 4 casi tra 11-13 anni e 5 casi tra 14-19 anni per un totale di 18 contagi tra bambini e ragazzi in età scolare; 3 casi tra 60-69 anni; 2 casi tra 70-79 anni e nessun caso tra gli over 80. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia. C'è 1 nuovo ricovero e 1 dimissione: sono 6 i pazienti in ospedale ma nessuno in terapia intensiva.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 558.116 le dosi somministrate in Trentino di cui 233.303 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.858, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 88.995 dosi e 103.318 dosi tra 60-69 anni.