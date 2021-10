Coronavirus, in tutto il Trentino 345 positivi: il Primiero tra le zone con più residenti contagiati. Arco e Cles quasi Covid-free

TRENTO. Sono 345 le persone attualmente positive in Trentino con le zone del Primiero e quelle di Castello Molina di Fiemme che presentano i livelli più alti di contagio. Nel quadro del contagio attuale, infatti, il comune con più positivi in proporzione ai residenti è proprio Castello Molina di Fiemme che conta 18 persone con Covid su 2.319 abitanti (lo 0,78% della popolazione è positiva). Segue Mezzano che ha 12 positivi e una percentuale dello 0,76% di residenti contagiati, poi Andalo che ha lo 0,62%, Canal San Bovo (0,47%), Primiero San Martino di Castrozza (0,43%), Cavalese (0,41%).

Tra i primi dieci centri per abitanti Arco e Cles contano 1 solo positivo attivo e anche Lavis. Ala ne ha 3, Pergine e Mezzolombardo 5. Numeri, fortunatamente, bassissimi e che restano bassi anche negli altri centri come Trento (che ne ha 54 ma su quasi 120mila abitanti per un rapporto fermo allo 0,045%), Rovereto (38 su 40mila residenti per un rapporto allo 0,094%). A Riva del Garda i positivi sono 8 (lo 0,045% dei residenti) mentre è Mori il territorio con i dati peggiori tra i primi dieci comuni per numero di abitanti con 16 positivi e lo 0,16% di residenti positivi.

Oggi i nuovi positivi in Trentino erano 22 mentre i guariti sono stati 30 con un ''saldo'' positivo di 8 persone in meno da conteggiare tra quelli attualmente con Covid. Purtroppo si conta un decesso, un anziano non vaccinato che si trovava in rianimazione, e quindi i ricoveri oggi sono in calo di tre unità anche per le dimissioni dal reparto malattie infettive: si contano 9 ricoveri in malattie infettive, 4 in alta intensità e 3 in rianimazione.

Tra i 22 nuovi contagiati di oggi ci sono anche 3 ultra ottantenni ed altri 3 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 5 bambini o ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 5. I guariti oggi sono 29 per un totale di 46.887.

Ecco dove sono stati trovati i nuovi contagi:

Trento 5 positivi

Riva del Garda e Primiero 2 positivi

Pergine, Lavis, Cavalese, Cavedine, Tesero, Nago Trobole, Castello Molina di Fiemme, Ziano di Fiemme, Andalo, Terzolas 1 positivo