Coronavirus, trovati in 7 Comuni più positivi che a Trento nelle ultime 24 ore: ecco quali sono e dove ci sono più residenti contagiati

Tra i primi dieci centri per abitante solo Mezzolombardo è Covid-free e non conta attualmente persone positive attive sul territorio. Levico ha 1 contagio attivo, attualmente, mentre Lavis ne ha 2. Ecco tutti gli altri dati

TRENTO. Otto positivi a Rovereto, cinque a Civezzano e Cavalese, quattro ad Arco, Nago-Torbole e Primiero San Martino di Castrozza. I nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore si concentrano lontani dal capoluogo che, solitamente e per ovvie ragioni legate all'alto numero di residenti (sui 120.000), faceva sempre registrare il dato maggiore rispetto agli altri comuni del Trentino.

Oggi il bollettino dell'Apss con i dati rielaborati da Fbk, mostra un quadro diverso. Solo 2 positivi trovati a Trento che, in questo modo fa segnare un totale di 67 persone attualmente contagiate, con ben sette realtà che contano più positivi nelle ultime 24 ore del capoluogo. Tra i primi dieci centri per abitante solo Mezzolombardo è Covid-free, non ha attualmente persone positive attive sul territorio. Levico ha 1 positivo attivo, attualmente, mentre Lavis ne ha 2. Ala registra 5 positivi attivi sul territorio, Mori 7, Riva del Garda 9, Arco 16, Pergine 28, Rovereto 49 e Trento 67.

Per quanto riguarda la percentuale di residenti positivi Sagron Mis è all'1,7% ma anche perché conta solo 180 residenti e i 3 positivi attivi che ci sono bastano a raggiungere questo alto livello di contagio tra gli abitanti. Segue il Comune di Primiero San Martino di Castrozza con lo 0,76% di residenti positivi. Al terzo posto Livo allo 0,75% e poi Mezzano (0,63%), Nago-Torbole (0,49%), Volano (0,4%). Numeri, questi, che mostrano un quadro ancora sotto controllo con tutte le realtà del Trentino ben lontane dalle soglie di criticità (quelle che un anno fa facevano scattare la zona rossa) fissate al 3%.

I nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 sono 57. Risalta il fatto che fra i nuovi contagiati ci siano anche 8 soggetti ultra ottantenni e altri 4 in fascia 70-79 anni. Una decina invece i bambini o ragazzi che hanno contratto l’infezione nelle ultime ore. Ieri le classi in quarantena erano 7. Situazione in lieve miglioramento negli ospedali trentini dove ieri non c’è stato alcun nuovo ricovero ed anzi è stata dimessa una persona: i pazienti pertanto al momento sono 12, dei quali 2 ancora ricoverati in rianimazione.

Ecco dove sono stati trovati i 57 positivi

Rovereto 8 contagi

Cavalese e Civezzano 5 contagi

Primiero San Martino di Castrozza, Nago Torbole e Arco 4 contagi

San Giovanni di Fassa 3 contagi

Nogaredo, Ledro, Bedollo, Ala, Trento 2 positivi

Mezzano, Terragnolo, Ronzo-Chienis, Canazei, Nomi, Pergine Valsugana, Spormaggiore, Mori, Campodenno, Riva del Garda, Castello-Molina di Fiemme 1 positivo