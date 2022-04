Covid in Trentino, trovati 7 nuovi positivi a Nago-Torbole. Contagio all'1,1% a Contà. I casi Comune per Comune

TRENTO. Sono 154.372 casi e 1.610 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 148.580 i guariti da inizio emergenza e 4.182 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 202 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 62 le persone in ospedale, di cui 19 in alta intensità e 3 in terapia intensiva.

Sono 14 i territori Covid-free: Porte di Rendena, Spormaggiore, Rabbi, Capriana, Samone, Ronchi Valsugana, Strembo, Frassilongo, Ruffrè-Mendola, Vignola-Falesina, Castel Condino, Cavizzana, Massimeno e Sagron Mis, mentre tutti gli altri hanno almeno 1 positività.

Attualmente a Garniga Terme il 2,8% della popolazione è positivo, seguono Scurelle (1,9%), Ospedaletto (1,5%) e Telve di Sopra (1,4%), Ville d'Anaunia (1,3%), Roverè della Luna (1,2%), Lavis, San Michele all'Adige e Terre d'Adige, Altavalle, Contà e Pieve Tesino (1,1%), Mori, Mezzolombardo, Avio, Cimone e Spormaggiore (1%). I tassi più bassi in questa fase dell'emergenza sono a Mezzano (0,06%), Tenno (0,09%) e Carisolo (0,1%).

Oggi 145 contagi su 1.563 tamponi (rapporto a 9,3%) e 1 morto. Stabili i dati negli ospedali. Campagna vaccinale: sono 1.208.285 le dosi somministrate in Trentino, di cui 427.461 seconde dosi e 330.629 terze dosi (Qui articolo).

Nel dettaglio: 50 casi a Trento e 13 positivi a Rovereto; 7 contagi a Nago-Torbole.

E 4 positivi a Castel Ivano; 3 contagi a Terre d'Adige, Mori, Caldonazzo, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Cles, Mezzocorona, Ala e Civezzano; 2 casi a Mezzolombardo, Avio, Pomarolo, Altopiano della Vigolana, Aldeno, Levico Terme, Brentonico, Cavalese e Besenello.

Poi 1 positivo a Ville d'Anaunia, Altavalle, Vallelaghi, Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Trambileno, Volano, Madruzzo, Bondone, Tre Ville, Denno, Roncegno Terme, Borgo d'Anaunia, Riva del Garda, Calceranica, Caldes, Sfruz, Livo, Pieve di Bono-Prezzo, Predaia, Amblar-Don e Lona Lases.