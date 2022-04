Covid in Trentino, trovati 9 nuovi positivi a Madruzzo, Ala e Riva del Garda. Contagio all'1% a Terragnolo. I casi Comune per Comune

TRENTO. Sono 153.874 casi e 1.609 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 148.018 i guariti da inizio emergenza e 4.247 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 416 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 62 le persone in ospedale, di cui 19 in alta intensità e 3 in terapia intensiva.

Sono 13 i territori Covid-free: Porte di Rendena, Spormaggiore, Rabbi, Capriana, Samone, Ronchi Valsugana, Strembo, Ruffrè-Mendola, Vignola-Falesina, Castel Condino, Cavizzana, Massimeno e Sagron Mis, mentre tutti gli altri hanno almeno 1 positività.

Attualmente a Garniga Terme il 3% della popolazione è positivo, seguono Scurelle (1,8%), Ospedaletto e Telve di Sopra (1,5%), Ville d'Anaunia (1,3%), Lavis e Roverè della Luna (1,2%), San Michele all'Adige, Contà e Pieve Tesino (1,1%), Villa Lagarina, Terre d'Adige e Terragnolo (1%). I tassi più bassi in questa fase dell'emergenza sono a Mezzano (0,06%), Carisolo (0,1%), Lona-Lases e Fai della Paganella (0,11%).

Oggi 439 contagi su 3.656 tamponi (rapporto a 12%) e 1 morto. Stabili i dati negli ospedali. Campagna vaccinale: sono 1.208.176 le dosi somministrate in Trentino, di cui 427.453 seconde dosi e 330.532 terze dosi (Qui articolo).

Nel dettaglio: 91 casi a Trento e 30 positivi a Rovereto; 28 contagi a Pergine Valsugana; 14 infezioni a Mori; 12 contagiati a Arco.

Si aggiungono 9 casi a Madruzzo, Ala e Riva del Garda; 8 positivi a Lavis, San Michele all'Adige e Avio; 7 contagi a Levico Terme, Cles, Brentonico e Predaia; 6 infezioni a Dro; 5 contagiati a Mezzolombardo, Aldeno, Borgo Valsugana e Predazzo; 4 casi a Villa Lagarina, Terre d'Adige, Pomarolo, Altopiano della Vigolana, Telve, Ledro, Trambileno e Mezzocorona.

E 3 contagi a Scurelle, Ville d'Anaunia, Sanzeno, Vallelaghi, Cimone, Volano, Caldonazzo, Civezzano, Cembra Lisignago, Ville di Fiemme, Pieve di Bono-Prezzo, Dimaro Folgarida, Tione e Calliano; 2 casi a Ziano di Fiemme, Novella, Giovo, Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Isera, Nogaredo, Tre Ville, Cavalese, Tesero, Roncegno Terme, Sover, Valdaone, Ronzo-Chienis, Baselga di Pinè, Grigno, Fornace, Primiero San Martino di Castrozza e Rumo.

Poi 1 positivo a Ospedaletto, Roverè della Luna, Pieve Tesino, Terragnolo, Segonzano, Altavalle, Campodenno, Castel Ivano, Bedollo, Sella Giudicarie, Bocenago, Vallarsa, Borgo Lares, Nomi, Stenico, Moena, Borgo d'Anaunia, Fiavè, Denno, Sant'Orsola Terme, Pinzolo, Folgaria, Peio, Castelnuovo, Vermiglio, Canal San Bovo, Giustino e Mezzano.