Coronavirus, dai 46 di Trento ai 7 di Vallelaghi, ecco dove sono stati trovati i 151 positivi di oggi. A Imer più di 1 residente su 100 contagiato

TRENTO. Garniga Terme, Imer e Sagron Mis: sono questi i tre comuni con più di 1 residente contagiato ogni 100 abitanti.

Non si flette la curva del contagio e anche oggi i 151 positivi trovati non fanno che aumentare il livello di persone positive attive in Trentino, in questo momento, con un totale che tocca le 1.263 unità (+66 rispetto a ieri visti i 151 contagi ma anche gli 85 guariti). La situazione, quindi, peggiora prima di tutto a Trento (+46 positivi) poi a Vallelaghi (+7 positivi) e poi a Mezzolombardo e Rovereto (6 positivi). Seguono con 5 nuovi contagi per comune Predaia, Castel Ivano, Primiero San Martino di Castrozza e Arco.

I primi 10 comuni per percentuale di residenti positivi sono i seguenti: Garniga Terme (1,3%), Imer (1,2%), Sagron Mis (1,1%), Predaia (0,9%), Panchià (0,85%), Giovo (0,79%), Bieno (0,7%), Campodenno (0,59%), Valdaone (0,52%) e San Giovanni di Fassa (0,51%). Di questi comuni Garniga Terme, Sagron Mis, Panchià e Bieno non superano i 1.000 abitanti dunque bastano piccoli focolai per alzare rapidamente le percentuali.

Nei primi 10 comuni per abitanti, invece questi sono i dati sui residenti positivi: Trento (0,32%), Rovereto (0,24%), Pergine (0,14%), Arco (0,26%), Riva del Garda (0,3%), Mori (0,18%), Lavis (0,35%), Ala (0,15%), Levico Terme (0,26%), Mezzolombardo (0,4%).

Ma se il contagio aumenta i ricoveri, fortunatamente, calano e restano sotto controllo. Oggi sono 51 i pazienti in ospedale, di cui 5 in rianimazione dopo che ieri stati registrati 5 nuovi ingressi ma anche 7 dimissioni. Dati molto diversi da un anno fa quando, il 24 novembre 2020, si contavano 478 persone in ospedale con 42 pazienti in terapia intensiva.

Ecco dove sono stati trovati i 151 nuovi positivi

Trento 46 nuovi contagi

Vallelaghi 7 positivi

Rovereto e Mezzolombardo 6 positivi

Arco, Predaia, Primiero San Michele, Castel Ivano 5 positivi

Pergine, Riva del Garda, Ala, Cles, Mezzocorona 4 positivi

Ville d'Anaunia, Brentonico, Imer 3 positivi

Borgo Valsugana, Dro, San Michele, Moena, Mezzano, Valdaone 2 positivi

Lavis, Storo, Cavalese, Folgaria, Terre d'Adige, Volano, Comano Terme, Sella Giudicarie, Roncegno Terme, Nago-Torbole, Isera, Giovo, Roverè della Luna, Canal San Bovo, Andalo, Molveno, Sarnonico, Samone, Fierozzo 1 positivo