Covid in Trentino, quasi il 10% degli abitanti di Vignola-Falesina positivo. A Mezzolombardo infezione al 4,8%. I casi Comune per Comune

TRENTO. Sono 111.815 casi e 1.526 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 83.826 i guariti da inizio emergenza e 26.463 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 994 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 169 le persone in ospedale, di cui 25 in alta intensità e 24 in terapia intensiva. Tutti i Comuni del Trentino in questa fase hanno almeno 1 positività.

Oggi sono stati comunicati 1.094 contagi e 0 morti. Campagna vaccinale: sono 1.103.827 le dosi di cui 405.959 sono seconde dosi e 252.740 sono terze dosi (Qui articolo).

Attualmente a Vignola-Falesina il 9,9% della popolazione è positiva, seguita da Porte di Rendena (8,5%) e Novaledo e Terragnolo (7,6%). Poi Torcegno (7,5%), Ronchi Valsugana (7,2%), San Giovanni di Fassa e Fornace (6,6%), Cimone (6,5%), Massimeno (6,4%), Trambileno, San Lorenzo Dorsino e Strembo (6,3%). E ancora, sopra la barriera del 6%, ci sono Predazzo, Ziano di Fiemme, Fierozzo e Comano Terme (6,2%), Dro e Sant'Orsola Terme (6,1%).

I tassi di contagio più bassi in questa fase dell'emergenza si riscontrano a Sagron Mis (1,1%), Cavizzana (1,3%), Castello Tesino e Giustino (2,2%). Sotto il 3% anche Nomi, Sporminore e Palù del Fersina (2,4%), Garniga Terme (2,5%), Telve e Mezzana (2,6%), Spormaggiore, Castelnuovo e Cavareno (2,7%), Valfloriana (2,8%), Castel Ivano (2,9%). Invece Grigno e Carzano si fermano al 3%.

I primi 30 centri per numero di abitanti: Trento al 4,6%; Rovereto al 4,3%; Pergine al 4,9%; Arco al 4,5%; Riva del Garda al 4,1%; Mori al 4,2%; Lavis al 4,1%; Ala al 4,5%; Levico Terme al 3,9% e Mezzolombardo al 4,8%.

E ancora Cles al 4,1%; Borgo Valsugana al 4,6%; Predaia al 3,9%; Mezzocorona al 3,5% e Primiero San Martino di Castrozza al 3,5%; Ledro al 5,7%, Dro al 6,1%; Vallelaghi al 5%; Baselga di Pinè al 3,9% e Altopiano della Vigolana al 4,7%; Ville d'Anaunia al 4,6%, Storo al 3,3%, Avio al 5%, Cavalese al 4,5%, Civezzano al 5,3%, Brentonico al 3,8%, San Michele all'Adige al 4,7%, Caldonazzo al 4,3% e Villa Lagarina al 4,5%.

Trovati 1.094 positivi a fronte di 6.071 tamponi tra molecolari e antigenici (rapporto al 18%) nelle ultime 24 ore: 302 casi a Trento; 79 positivi a Rovereto; 55 contagi a Pergine Valsugana; 43 infezioni a Arco; 36 contagiati a Ala; 32 casi a Riva del Garda; 22 positivi a Lavis e 21 contagi a Mori.

Poi 19 casi a Dro; 16 positivi a Levico Terme; 13 contagi a Cavedine e Vallelaghi; 12 infezioni a Villa Lagarina; 11 contagiati a Predazzo, San Giovanni di Fassa, Altopiano della Vigolana, Mezzolombardo e Caldonazzo.

E 9 casi a Baselga di Pinè, Besenello, Cembra Lisignago, Predaia, Trambileno e Aldeno; 8 positivi a Cles, Canazei e Nago-Torbole; 7 contagi a Borgo Valsugana; San Michele all'Adige, Segonzano, Terre d'Adige, Albiano, Calliano e Ronzo Chienis; 6 infezioni a Roncegno Terme, Ziano di Fiemme, Mezzocorona, Cavalese, Civezzano, Ville di Fiemme, Tenno, Avio e Novella; 5 contagiati a Tesero, Altavalle, Calceranica, Castello Tesino e Isera; 4 casi a Bedollo, Sella Giudicarie, Malè, Grigno, Tione, Brentonico e Roverè della Luna.

Ci sono 3 contagi a Fierozzo, Giovo, Ledro, Moena, Madruzzo, Campodenno, Ville d'Anaunia, Cimone, Contà, Primiero San Martino di Castrozza e Tre Ville; 2 casi a Bleggio Superiore, Novaledo, Porte di Rendena, Sover, Scurelle, Sant'Orsola Terme, Soraga di Fassa, Nomi, Drena, Terragnolo, Volano, Pomarolo, Molveno, Carisolo, Romeno, Fai della Paganella, Sfruz e Denno; 1 positivo a Fornace, Telve di Sopra, Castello-Molina di Fiemme, Telve, Panchià, Ronchi Valsugana, Pieve Tesino, Sarnonico, Torcegno, San Lorenzo Dorsino, Caderzone Terme, Carzano, Storo, Dimaro Folgarida, Fiavè, Sanzeno, Borgo d'Anaunia, Nogaredo, Mezzano, Canal San Bovo, Mezzana, Vallarsa, Rabbi, Spormaggiore e Folgaria.