Covid in Trentino, contagio al 2,4% degli abitanti a Palù del Fersina. Trovati 117 positivi a Trento. I casi Comune per Comune

TRENTO. Sono 147.309 casi e 1.603 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 141.910 i guariti da inizio emergenza e 3.796 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 294 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 47 le persone in ospedale, di cui 12 in alta intensità e 1 in terapia intensiva.

Scendono a 12 i territori Covid-free: Bresimo, Carzano, Cavizzana, Cinte Tesino, Cis, Giustino, Luserna, Massimeno, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Sfruz, Vignola-Falesina, mentre tutti gli altri hanno almeno 1 positività. Ci sono stati nuovi contagi a Mezzana, Ossana, Scurelle e Terzolas.

Attualmente a Palù del Fersina il 2,4% della popolazione è positivo, seguono Fierozzo (1,8%), Terre d'Adige (1,7%), Castello-Molina di Fiemme (1,4%), Roverè della Luna e Mazzin (1,2%), Mezzolombardo, Giovo e Sant'Orsola (1,1%), San Lorenzo Dorsino e Garniga Terme (1%). I tassi di contagio più bassi in questa fase dell'emergenza sono a Peio (0,05%) e Vermiglio (0,05%), Scurelle (0,07%), Andalo e Cavareno (0,09%).

Oggi 465 contagi su 4.239 tamponi (rapporto al 10,9%) e 0 morti. C'è stato un peggioramento sul fronte dei dati ospedalieri. Campagna vaccinale: sono 1.201.711 le dosi somministrate in Trentino, di cui 426.597 seconde dosi e 325.140 terze dosi (Qui articolo).

Nel dettaglio: 117 casi a Trento; 32 positivi a Rovereto; 15 contagi a Riva del Garda; 13 infezioni a Arco; 12 contagiati a Pergine Valsugana; 11 casi a Castel Ivano.

E 10 casi a Terre d'Adige, Mezzocorona e Lavis; 9 positivi a Ala; 8 contagi a Levico Terme; 7 infezioni a Villa Lagarina e Novella.

Si aggiungono 6 casi a Mezzolombardo, Cles, Mori e Dro; 5 positivi a Altopiano della Vigolana, San Michele all'Adige, Nago-Torbole, Ledro, Civezzano e Borgo Valsugana; 4 contagi a Folgaria, Ville di Fiemme, San Giovanni di Fassa, Predaia e Porte di Rendena.

Sono stati trovati 3 contagi a Castello-Molina di Fiemme, Roverè della Luna, Sant'Orsola Terme, San Lorenzo Dorsino, Calliano, Fiavè, Tesero, Caldonazzo, Avio, Romeno, Baselga di Pinè, Pinzolo e Telve; 2 casi a Storo, Cembra Lisignago, Dimaro Folgarida, Fornace, Vallelaghi, Cavalese, Ziano di Fiemme, Brentonico, Primiero San Martino di Castrozza, Tione, Caldes, Grigno, Malè e Isera.

Poi 1 positivo a Palù del Fersina, Fierozzo, Mazzin, Tenna, Castelnuovo, Bleggio Superiore, Comano Terme, Cavedine, Tenno, Panchià, Ville d'Anaunia, Besenello, Molveno, Volano, Moena, Altavalle, Nogaredo, Pomarolo, Imer, Stenico, Spormaggiore, Madruzzo, Nomi, Calceranica, Samone, Valdaone, Bedollo, Bondone, Roncegno Terme, Pellizzano, Rabbi, Sella Giudicarie, Segonzano, Terzolas, Borgo Chiese, Ossana, Mezzana e Scurelle.