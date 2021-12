Coronavirus, si aggravano i dati del Trentino per la zona gialla. Imer ha l'1,8% di residenti positivi. Trento e Rovereto viaggiano sullo 0,5%

TRENTO. Dati sempre più da zona gialla per il Trentino che con la crescita di ospedalizzazioni delle ultime ore si ritrova con il 20% di posti letto occupati in terapia intensiva e il 17% di occupazione dei normali reparti ospedalieri e l'incidenza a 7 giorni è a 255 casi ogni 100.000 abitanti (la scorsa settimana era a 222 casi). Il tutto quando le soglie per il cambio di colore e il passaggio in zona gialla sono fissati al 10% per le terapie intensive, al 15% per i normali reparti e 50 casi ogni 100.000 per l'incidenza a 7 giorni.

Oggi i pazienti ricoverati in Trentino sono 108, di cui 18 in rianimazione, 14 in alta intensità e 76 in malattie infettive. Nel quadro complessivo si registrano 82 nuovi contagi di cui 1 tra 3-5 anni, 4 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni , 4 casi tra 14-18 anni, per un totale di 11 nuovi positivi tra bambini e ragazzi. Tra gli adulti il numero di casi è maggiore nella fascia 19-59 anni (58 nuovi positivi), mentre 13 casi si rilevano tra gli over 60 e fino ad 80 anni e oltre.

Per quanto riguarda i residenti contagiati il comune più in difficoltà, tra quelli con più di 1.000 abitanti, è Imer che è all'1,8%. Segue Tenna con l'1,2% e Baselga di Piné che con i suoi 56 residenti postivi è all'1,1%. Stessa percentuale di residenti postivi la fa segnare Nago Torbole mentre Ala è all'1%. Ala è, quindi, anche quello tra i 10 comuni più popolosi del Trentino, che fa segnare il dato peggiore per residenti positivi (sono 91 gli attuali ''attivi''). Segue Mori che ha lo 0,81% di residenti positivi (sono 81) e Pergine che ne ha 161 che equivalgono allo 0,71% di residenti positivi. Trento è allo 0,42% (ne ha 495), Rovereto allo 0,5% (ne ha 201).

Ecco dove sono stati trovati gli 82 positivi oggi

Trento 16 positivi

Pergine 7 positivi

Rovereto, Ala 5 positivi

Levico 4 positivi

Borgo, Baselga di Pinè, Roncegno Terme 3 positivi

Arco, Mori, Ledro, Altopiano della Vigolana, Castelnuovo 2 positivi

Riva del Garda, Predazzo, Vallelaghi, Primiero San Martino, Cavalese, Civezzano, Caldonazzo, Tione di Trento, San Giovanni di Fassa, Castel Ivano, Aldeno, Nago-Torble, Cembra Lisignago, Nogaredo, Bedollo, Fornace, Castello Tesino, Cimone, Terzolas, Samone, Vignola Falesina 1 positivo