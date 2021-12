Coronavirus, due morti in Trentino (tra questi un cinquantenne), peggiora la situazione in ospedale e terapia intensiva

TRENTO. Giornata difficile sul fronte Covid in Trentino: due decessi, di cui uno sulla cinquantina non vaccinato e poi 4 nuovi ricoveri e uno in più in terapia intensiva. Si aggrava, dunque, ulteriormente la situazione in provincia di Trento che già ieri aveva superato due parametri su tre per la zona gialla e per uno è arrivato proprio a raggiungere il tetto previsto.

I ricoveri in terapia intensiva, infatti, già ieri erano al 17% (la soglia è fissata al 10%) con 15 persone in rianimazione mentre oggi sono 16. L'occupazione delle normali aree ospedaliere era al 15% (il tetto è fissato al 15%) con 92 persone ricoverate mentre oggi si aggiungono altre 3 persone per un totale di 95 ricoveri. L'Incidenza a 7 giorni è ben oltre il tetto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti, oltre i 200 casi.

Inoltre sono 217 i nuovi casi individuati (87 al molecolare su 1.035 test effettuati e 130 all’antigenico su 11.123 test effettuati) nelle ultime 24 ore. I test molecolari poi hanno confermato 152 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 933.916 di cui 383.419 seconde dosi e 125.001 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 38.