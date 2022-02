Covid, altri 2 morti e peggiora la situazione negli ospedali: il Trentino torna ad avvicinarsi alla zona arancione

TRENTO. Sono stati trovati 1.735 nuovi positivi e sono stati registrati 2 decessi in Trentino. Cala il numero delle classi scolastiche in didattica a distanza. C'è un altro peggioramento dei dati ospedalieri e il territorio si avvicina alla zona arancione. Sono 3.427 i guariti nelle ultime 24 ore.

Questo il report di oggi, martedì 1 febbraio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 14.218 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 78 positivi dall'analisi di 488 tamponi molecolari; gli altri 1.657 casi sono stati trovati a fronte di 13.730 test antigenici. Il totale è di 1.735 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 12,2%. C'è anche la conferma di 31 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 75 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 100 casi tra 3-5 anni; 167 casi tra 6-10 anni; 75 casi tra 11-13 anni; 107 casi tra 14-18 anni; 442 casi tra 19-39 anni; 531 casi tra 40-59 anni; 110 casi tra 60-69 anni; 77 casi tra 70-79 anni e 51 casi di 80 o più anni. Sono 381 le classi scolastiche in quarantena, 15 in meno rispetto a ieri.

Sono stati registrati 2 morti nelle ultime 24 ore: "Si tratta di un uomo di oltre 80 anni e di una donna over 70 - spiega la Provincia attraverso una nota - entrambi vaccinati e sofferenti di altre patologie. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una Rsa".

Fronte ospedaliero. Ci sono 179 pazienti ricoverati di cui 25 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri ci sono stati 25 ricoveri e 18 dimissioni.

Incidenza e soglia d'allerta per la terapia intensiva sono già stati superati nelle scorse settimane, mentre l'area medica è prossima a oltrepassare l'alert del 30% per il passaggio in zona arancione.





Campagna vaccinale: sono 1.141.689 le dosi di cui 412.095 sono seconde dosi e 282.378 sono terze dosi.