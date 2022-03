Covid, 2 morti in Trentino nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 500 positivi. Rapporto contagi/tamponi al 10%

Sono stati trovati 500 positivi a fronte di circa 4.987 tamponi. Sono stati registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 40 i pazienti ricoverati in ospedale

Foto: Piero Falco per Apss

TRENTO. Sono stati registrati 2 decessi in Trentino e sono stati trovati 500 nuovi positivi. Sono 470 i guariti. Dopo due giorni, c'è un lieve miglioramento sul fronte dei ricoveri ospedalieri. Questo il report di oggi, martedì 22 marzo, per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino.

Sono stati analizzati 4.987 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 17 positivi dall'analisi di 344 test molecolari; gli altri 483 casi sono stati trovati a fronte di 4.643 antigenici. Il totale è di 500 casi, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici, per un rapporto contagi/tamponi al 10%. C'è anche la conferma di 15 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 5 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 20 casi tra 3-5 anni; 19 casi tra 6-10 anni; 11 casi tra 11-13 anni; 24 casi tra 14-18 anni; 110 casi tra 19-39 anni; 153 casi tra 40-59 anni; 69 casi tra 60-69 anni; 56 casi tra 70-79 anni e 33 casi di 80 o più anni. Sono ancora 3 le classi scolastiche in isolamento con gli alunni che devono ricorrere alla didattica a distanza.

Sono stati registrati 2 morti nelle ultime 24 ore: "Si tratta di due uomini ultrasettantenni - comunica la Provincia attraverso una nota - entrambi non vaccinati, con patologie pregresse, entrambi deceduti in ospedale". C'è un lieve miglioramento per quanto riguarda i dati ospedalieri. Attualmente ci sono 49 (-1) pazienti ricoverati di cui 1 (stabile) si trova nel reparto di rianimazione: ieri 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.200.418 le dosi somministrate in Trentino, di cui 426.403 seconde dosi e 324.092 terze dosi.