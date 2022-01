Covid, altri 2 morti in Trentino: ''Non erano vaccinati''. Quasi 400 le classi scolastiche in quarantena: ''Numero alto ma meno di 200 nuovi casi tra i ragazzi nelle ultime 24 ore''

TRENTO. Sono stati trovati 591 nuovi positivi e sono stati registrati 2 decessi in Trentino. Cresce il numero delle classi scolastiche in didattica a distanza e c'è un altro peggioramento in area medica mentre c'è un paziente in meno in terapia intensiva. Sono 1.146 i guariti nelle ultime 24 ore.

Questo il report di oggi, lunedì 31 gennaio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 4.768 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 19 positivi dall'analisi di 221 tamponi molecolari; gli altri 572 casi sono stati trovati a fronte di 4.547 test antigenici. Il totale è di 591 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 12,4%. C'è anche la conferma di 11 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 24 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 30 casi tra 3-5 anni; 74 casi tra 6-10 anni; 31 casi tra 11-13 anni; 47 casi tra 14-18 anni; 137 casi tra 19-39 anni; 197 casi tra 40-59 anni; 26 casi tra 60-69 anni; 12 casi tra 70-79 anni e 13 casi di 80 o più anni.

Sono 396 le classi scolastiche in quarantena, 19 in più rispetto a ieri. "Un numero ancora alto - spiega nella nota la Provincia - ma i nuovi contagi nelle fasce d’età scolastiche sono rimasti abbondantemente sotto i 200 casi".

Sono stati registrati 2 morti nelle ultime 24 ore: "Tutti e due i decessi - commenta la Provincia - sono avvenuti in ospedale: un uomo sui 70 anni e una donna over 80, entrambe le persone non erano vaccinati e affetti da patologie pregresse".

Fronte ospedaliero. Ci sono 173 pazienti ricoverati di cui 24 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri ci sono stati 8 ricoveri e 3 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.139.095 le dosi di cui 411.672 sono seconde dosi e 280.407 sono terze dosi.