Covid, 2 morti in Trentino e 1.913 positivi. Registrati 23 nuovi ricoveri in 24 ore

Sono stati trovati 1.913 positivi a fronte di 12.064 tamponi. Sono stati registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore. Altre 7 classi scolastiche in quarantena

TRENTO. Sono stati trovati 1.913 nuovi positivi. E 2 decessi nelle ultime 24 ore. Altre 7 classi scolastiche sono finite in quarantena. Leggero peggioramento negli ospedali trentini mentre sono 1.979 i guariti.

Questo il report completo di oggi, giovedì 27 gennaio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 12.064 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 84 positivi dall'analisi di 718 tamponi molecolari; gli altri 1.829 casi sono stati trovati a fronte di 11.346 test antigenici. Il totale è di 1.913 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 15,8%. C'è anche la conferma di 90 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 80 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 93 casi tra 3-5 anni; 154 casi tra 6-10 anni; 99 casi tra 11-13 anni; 125 casi tra 14-18 anni; 500 casi tra 19-39 anni; 590 casi tra 40-59 anni; 142 casi tra 60-69 anni; 73 casi tra 70-79 anni e 57 casi di 80 o più anni. Sono 511 le classi scolastiche in quarantena.

Sono stati registrati 2 morti: "I decessi sono avvenuti entrambi in ospedale - spiega la Provincia attraverso una nota - si tratta di un uomo non vaccinato e di una donna vaccinata di oltre 80 anni, affetti da altre patologie".

Leggero peggioramento sul fronte sistema ospedaliero. Ci sono 176 pazienti ricoverati di cui 25 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri ci sono stati 23 ricoveri e 16 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.114.211 le dosi di cui 407.553 sono seconde dosi e 260.861 sono terze dosi.