Covid, altri 2 morti in Trentino e 2.660 nuovi positivi. Rapporto contagi/tamponi al 20%

Sono stati analizzati 13.601 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 2.660 positivi e 2 decessi. Ci sono 169 persone in ospedale di cui 19 in terapia intensiva

TRENTO. Resta alto il contagio sul territorio provinciale con 2.660 nuovi positivi e si contano altri 2 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 2.409 i guariti. C'è un leggero miglioramento negli ospedali. Sale ancora il numero delle classi scolastiche in quarantena.

Questo il report di oggi, mercoledì 19 gennaio, per quanto riguarda l'epidemia sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 13.601 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 94 positivi dall'analisi di 881 tamponi molecolari; gli altri 2.566 casi sono stati trovati a fronte di 12.720 test antigenici. Il totale è di 2.660 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 19,5%. C'è anche la conferma di 156 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 133 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 142 casi tra 3-5 anni; 259 casi tra 6-10 anni; 138 casi tra 11-13 anni; 170 casi tra 14-18 anni; 745 casi tra 19-39 anni; 734 casi tra 40-59 anni; 204 casi tra 60-69 anni; 69 casi tra 70-79 anni e 66 casi di 80 o più anni.

Continua la progressione delle classi che entrano in quarantena: da 189 si è arrivati a 211 unità. E in queste ore è attesa la firma dell'ordinanza che disciplina la gestione dei casi all'interno delle scuole (Qui articolo).

Si registra un miglioramento per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione: una flessione di pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva. Ci sono 169 pazienti ricoverati di cui 19 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri 17 ricoveri e 18 dimissioni.

Sono 2 decessi, entrambi avvenuti in ospedale. "Un uomo e una donna tra 69 e 75 anni, non vaccinati. Un paziente - spiega la nota della Pat - soffriva di patologie pregresse".

Campagna vaccinale: sono 1.086.153 le dosi di cui 403.888 sono seconde dosi e 239.416 sono terze dosi.