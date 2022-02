Covid, altri 2 morti in Trentino e sono stati trovati 426 positivi. Stabile la situazione negli ospedali

TRENTO. Sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore e sono stati 426 nuovi positivi. Sostanzialmente stabile la situazione sul fronte degli ospedali in Trentino.

Questo il report di oggi, sabato 19 febbraio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 4.501 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 25 positivi dall'analisi di 272 tamponi molecolari; gli altri 401 casi sono stati trovati a fronte di 4.229 test antigenici. Il totale è di 426 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 9,5%. C'è anche la conferma di 10 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 15 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 12 casi tra 3-5 anni; 20 casi tra 6-10 anni; 19 casi tra 11-13 anni; 17 casi tra 14-18 anni; 115 casi tra 19-39 anni; 148 casi tra 40-59 anni; 35 casi tra 60-69 anni; 14 casi tra 70-79 anni e 31 casi di 80 o più anni. Sono 24 le classi scolastiche in quarantena con gli alunni che seguono le lezioni in modalità Dad.

Sono 2 i morti nelle ultime 24 ore. "Due purtroppo i decessi, di cui uno avvenuto in ospedale. Si tratta - spiega la Provincia attraverso una nota - di due anziani con altre patologie, non vaccinati".

Stabile la situazione per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione. Attualmente ci sono 85 (-2 rispetto a ieri) pazienti ricoverati di cui 6 (-1) si trovano nel reparto di rianimazione.

Campagna vaccinale: sono 1.175.374 le dosi di cui 421.549 sono seconde dosi e 30.897 sono terze dosi.