Covid, 2 morti e 1.648 nuovi positivi in Trentino. Rientrano in presenza 139 classi scolastiche in un solo giorno

Sono stati trovati 1.648 positivi a fronte di 11.119 tamponi. Sono stati registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore. Cala il numero delle classi in quarantena, stabile la situazione negli ospedali