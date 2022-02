Covid in Trentino, trovati 883 nuovi positivi. In un giorno oltre 100 di classi scolastiche tornano a seguire le lezioni in presenza

Sono stati trovati 883 positivi a fronte di 8.183 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Scende il numero delle classi in quarantena, stabile la situazione negli ospedali