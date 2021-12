Coronavirus, superato l'ultimo parametro: il Trentino da zona gialla. Un morto e 20 nuovi ricoveri in 24 ore

Sono stati analizzati 5.248 tamponi tra molecolari e antigenici e sono state individuate 119 positività. Un decesso e netto peggioramento dei tassi di ospedalizzazione: ora 92 pazienti di cui 15 ricoveri in rianimazione

TRENTO. Un decesso e anche l'ultimo parametro è stato superato: la pressione negli ospedali è aumentata in modo deciso nelle ultime 24 ore con 20 nuovi ricoveri e solo 3 dimissioni. I dati del Trentino sono ora da zona gialla. Sono stati trovati inoltre 119 positivi, mentre sono stati registrati 54 guariti. Sono 37 le classi scolastiche in isolamento.

Questo il report di giovedì 9 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 5.248 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 75 positivi dall'analisi di 535 tamponi molecolari; gli altri 44 casi sono stati trovati a fronte di 4.713 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta al 2,3%. C'è anche la conferma di 92 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Un morto: "In ospedale - commenta la Pat - è deceduto anche un uomo, quasi ottantenne, che era vaccinato ma presentava altre patologie".

Si conferma il trend dell'aumento dei pazienti per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione. Oggi è stato comunicato un netto peggioramento: 20 nuovi ricoveri e 3 dimissioni. Diventano 92 le persone in ospedale di cui 15 in terapia intensiva.

E' stato così superato l'ultimo parametro e il Trentino presenta dati da zona gialla. Già negli scorsi giorni era stata oltrepassata la soglia del 10% sulle terapie intensive, così come l'incidenza a 7 giorni è superiore ai 200 casi sui 100.000 abitanti quando la soglia è fissata a 50 casi.

Ora anche quello delle ospedalizzazioni nei normali reparti (fissato in provincia a 78 posti letto) è stato superato e questo potrebbe far scattare il cambio di classificazione.

Campagna vaccinale: sono 930.588 le dosi somministrate di cui 382.961 sono seconde dosi e 122.323 sono terze dosi.