Coronavirus in Trentino, un morto e 215 nuovi positivi. Registrati 13 ricoveri in un giorno e peggiora ancora la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 7.464 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 215 positivi e 1 decesso. Ci sono 99 persone ricoverate in ospedale di cui 18 in terapia intensiva

TRENTO. Un altro decesso in Trentino e sono stati trovati 215 nuovi positivi. Peggiorano anche i dati dei tassi di ospedalizzazione mentre sono 45 i guariti.

Questo il report di domenica 12 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 7.464 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 102 positivi dall'analisi di 987 tamponi molecolari; gli altri 113 casi sono stati trovati a fronte di 6.477 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,8%. C'è anche la conferma di 117 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Tra i nuovi contagi ci sono 2 bambini piccolissimi (meno di 2 anni), 6 casi tra i 3 e i 5 anni, 17 casi tra i 6 ed i 10 anni, 9 casi in fascia 11-13 anni e 13 casi in quella 14-18 anni. Sono 37 le classi in isolamento. Ci sono anche 5 casi tra gli over 80 e 11 casi tra 70-79 anni.

Un altro decesso: "E' avvenuto in ospedale e si tratta di una donna anziana, che non era vaccinata e presentava anche altre patologie". Sei le vittime in quattro giorni dopo i due morti registrati venerdì con un 50enne no vax e che ha rifiutato le terapie d'ossigeno (Qui articolo) e le altre due vittime di sabato con un 39enne affetto da gravi patologie e non vaccinato (Qui articolo).

Fronte ospedaliero. C'è un altro peggioramento per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto tanto nei normali reparti quanto in terapia intensiva. Il bollettino riporta di 99 pazienti in ospedale di cui 18 in rianimazione: ieri 13 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. Già negli scorsi giorni, come noto, sono stati superati tutti i parametri da passaggio del Trentino in zona gialla.

Campagna vaccinale: sono 938.378 le dosi somministrate di cui 384.012 sono seconde dosi e 128.592 sono terze dosi.