Covid, 1 morto in Trentino. Trovati 1.164 nuovi casi e peggiora la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 7.603 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 1.164 positivi e 1 decesso. Ci sono 137 persone in ospedale di cui 27 in terapia intensiva

TRENTO. Un decesso e 1.164 nuovi positivi. Peggiora la situazione negli ospedali: 7 pazienti in più ricoverati e c'è un paziente in più in terapia intensiva. Sono 288 i guariti. A ieri erano 4 le classi in isolamento.

Questo il report di lunedì 10 gennaio per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 7.603 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 74 positivi dall'analisi di 824 tamponi molecolari; gli altri 1.090 casi sono stati trovati a fronte di 6.779 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 15,3%. C'è anche la conferma di 16 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 13 nuovi contagi tra 0-2 anni; 16 casi tra 3-5 anni; 54 casi tra 6-10 anni; 49 casi tra 11-13 anni; 112 casi tra 14-18 anni; 403 casi tra 19-39 anni; 395 casi tra 40-59 anni; 83 casi tra 60-69 anni; 16 casi tra 70-79 anni e 23 casi di 80 o più anni.

Un morto nelle ultime 24 ore. "La persona è deceduta in ospedale. Una donna over 70 - si legge nella nota della Pat - che era vaccinata e che presentava patologie pregresse".

Ci sono 137 pazienti ricoverati negli ospedali trentini di cui 27 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri 12 ricoveri e 4 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.024.281 le dosi di cui 396.582 sono seconde dosi e 190.259 sono terze dosi.