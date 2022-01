Covid, un altro morto in Trentino e sono stati trovati 1.117 nuovi positivi. Una cinquantina in più le classi in didattica a distanza

TRENTO. Sono stati trovati 1.117 nuovi positivi e 1 decesso in Trentino. Risalita del numero delle classi scolastiche in isolamento. Leggero peggioramento per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione mentre sono 2.299 guariti.

Questo il report completo di oggi, domenica 30 gennaio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 8.535 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 34 positivi dall'analisi di 277 tamponi molecolari; gli altri 1.083 casi sono stati trovati a fronte di 8.258 test antigenici. Il totale è di 1.117 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 13,1%. C'è anche la conferma di 10 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 37 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 49 casi tra 3-5 anni; 116 casi tra 6-10 anni; 56 casi tra 11-13 anni; 71 casi tra 14-18 anni; 303 casi tra 19-39 anni; 334 casi tra 40-59 anni; 85 casi tra 60-69 anni; 32 casi tra 70-79 anni e 34 casi di 80 o più anni. Sono 377 le classi scolastiche in quarantena, 49 in più rispetto a ieri.

E' stato registrato 1 morto: "Si tratta di una persona anziana - riferisce la Provincia attraverso una nota - vaccinata ma affetta da patologie pregresse".

Leggero peggioramento negli ospedali, resta alta la pressione in particolare sulla terapia intensiva. Ci sono 170 pazienti ricoverati di cui 25 si trovano nel reparto di rianimazione: ieri ci sono stati 19 ricoveri e 14 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.134.070 le dosi di cui 411.145 sono seconde dosi e 276.117 sono terze dosi.