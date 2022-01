Coronavirus in Trentino, trovati 408 positivi. Peggiorano i dati ospedalieri con 15 nuovi ricoveri e 2 pazienti in più in terapia intensiva

Sono stati analizzati 3.793 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 408 positivi e 0 decessi. Ci sono 136 persone in ospedale di cui 22 in terapia intensiva