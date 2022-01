Covid, altri 2 morti in Trentino. E 807 nuovi positivi. Stabile la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 8.369 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 807 positivi e 2 decessi. Ci sono 135 persone in ospedale di cui 22 in terapia intensiva

TRENTO. Altri 2 morti e 807 positivi. I numeri del contagio in Trentino si mantengono su livelli elevati ma resta ancora stabile la situazione ospedaliera. Sono 124 i guariti.

Questo il report di lunedì 3 gennaio per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 8.369 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 118 positivi dall'analisi di 1.306 tamponi molecolari; gli altri 689 casi sono stati trovati a fronte di 7.063 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 9,6%. C'è anche la conferma di 665 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 7 casi tra 0-2 anni; 13 casi tra 3-5 anni; 44 casi tra 6-10 anni; 28 casi tra 11-13 anni; 69 casi tra 14-18 anni; 318 casi (19-39 anni); 253 casi tra 40-59 anni; 52 casi tra 60-69 anni; 12 casi tra 70-79 anni e 11 casi tra gli over 80.

Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore: "Sono entrambi uomini, con altre patologie, deceduti in ospedale: un over 80 non vaccinato e un over 70 vaccinato".

Sono 135 i pazienti ricoverati di cui 22 si trovano in terapia intensiva: ieri 6 ricoveri e 5 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.002.745 le dosi di cui 393.218 sono seconde dosi e 176.699 sono terze dosi.

Il 3 gennaio 2021 fa erano stati 276 i positivi comunicati dalla Pat a fronte di 3.088 test (rapporto contagi/tamponi a 9%), c'erano 426 pazienti ricoverati di cui 44 in terapia intensiva (30 nuovi ricoveri e 12 dimissioni). Un bollettino che riportava il decesso di 3 persone.